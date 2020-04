Céline houdt Nederlandse fans in spanning

Het verlies van haar man René Angélil trok een zware wissel op het leven van de populaire zangeres. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een concertreeks langs maar liefst 25 landen, genaamd de Courage World Tour, had de grootse terugkeer van CÉLINE DION in onder andere Europa moeten worden. De vedette zou eindelijk ook weer ons land aandoen en Nederlandse fans betaalden tot wel 650 euro voor een kaartje. Zelf blijkt ze al goed getest op corona, maar het lijkt erop dat de liefhebbers ’Vegas in Amsterdam’ voorlopig toch zullen moeten vergeten…