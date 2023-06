Deense prins Christian ziet af van toelage als hij 18 wordt

Wanneer de toekomstige koning 21 jaar wordt zal opnieuw naar de overheidsfinanciering, waar hij volgens de wet al vanaf zijn achttiende recht op heeft, worden gekeken. In het geval dat Christian daarvoor al koning wordt, geldt datzelfde scenario.

Momenteel is Christians oma Margrethe nog koningin van Denemarken. De volgende in de lijn van troonopvolging in het Deense koningshuis is kroonprins Frederik, de oudste zoon van Margrethe en wijlen prins Henrik. Christian is de oudste zoon van Frederik en zijn vrouw Mary.

Prinses Amalia maakte in juni 2021, een paar maanden voor haar achttiende verjaardag, een soortgelijke beslissing. In een brief liet zij weten af te zien van een uitkering waar zij recht op had. „Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben”, schreef ze in een brief aan Mark Rutte.