Prinses Beatrice bezoekt vader Andrew voor eerst na interview

Andrew verblijft, sinds hij vorige week naar aanleiding van het interview zijn openbare functies heeft neergelegd, bij zijn moeder koningin Elizabeth.

Op de kiekjes is een glimlachende Beatrice te zien. Maar dat is volgens een bron alleen maar schijn, de prinses zou kapot zijn van de situatie. „Beatrice is sinds de uitzending van het interview elke dag in tranen”, vertelde een ingewijde. De ophef rond Andrews gesprek over zijn banden met de van misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein zou mogelijk ook effect kunnen hebben op de grootte van haar bruiloft volgend jaar. „Het zal wat meer ingetogen zijn. Maar Bea en Edo vinden het niet erg dat hun huwelijk wat minder aandacht krijgt.”

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn relatie met de Amerikaanse miljardair, die in augustus zelfmoord pleegde. Het interview, waarin hij geen spijt betuigde over de vriendschap en wederom ontkende seks met een minderjarige vrouw te hebben gehad, had grote gevolgen voor de prins. Zo moet hij zijn kantoor op Buckingham Palace verlaten en trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.