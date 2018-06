Vriend Lieke Martens moest wennen aan sterrenstatus

„Dat ik nu bekend ben is voor mijn vriend weven wennen. Daar moeten we samen onze weg in vinden. Hij is trots op me en heeft gezien wat ik er allemaal voor heb moeten doen”, aldus de 24-jarige profvoetbalster - die dit jaar verkozen werd tot de beste voetbalster van de wereld - in gesprek met Helden Magazine.

Inmiddels wonen Lieke en Kevin samen in Barcelona, sinds ze dit jaar is gaan voetballen voor FC Barcelona. Wel zegt ze het belangrijk te vinden dat Kevin een eigen leven heeft in de Spaanse stad. „Kevin en ik zijn al vanaf ons zeventiende bij elkaar. We wonen nu voor het eerst samen, in een appartement op tien minuten afstand van het centrum van Barcelona. Kevin heeft snel een baan gevonden, ik heb hem daar ook bij geholpen, vond het belangrijk dat hij hier ook een leven opbouwt. Ik ben elke dag bezig met voetbal en daarnaast begonnen aan een studie marketing & football business aan het Johan Cruyff Institute. Kevin voetbalt ook, speelt in een team met buitenlanders die in Barcelona wonen. Hij komt altijd naar m’n wedstrijden kijken, maar als ik tijd heb, zal ik ook zeker bij hem langs de lijn staan.”

Naar eigen zeggen is de voetbalster dolgelukkig met haar Kevin en moet absoluut niet denken aan een andere man. „Mijn Instagram-account is ontploft. Voordat ik mijn contract tekende bij Barcelona, had ik 18.000 volgers, nu zijn dat er bijna een half miljoen. Soms blader ik weleens door m’n berichten. Daar zitten huwelijksaanzoeken tussen, mensen schrijven dat ze van me houden. Daar reageer ik niet op, hoor.”