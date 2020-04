Leontine geen Borsato meer

Immers, sinds Privé in oktober vorig jaar als eerste de affaire van de toen nog zo geliefde zanger met pianiste Iris Hond wist te onthullen, leek de doos van Pandora geopend. Probeerden Leontine en Marco aanvankelijk hun jarenlange huwelijk nog in stand te houden, in februari werd de scheiding aangekondigd. Een scheiding die Marco volgens weekblad Privé in 2006 nog had weten af te wenden, toen Leontine al op pijnlijke wijze ontdekte dat Marco niet bepaald monogaam was. Maar nu bij Leontine de maat toch ook echt vol was, zou zij op een scheiding hebben aangedrongen.

Later bleek de zanger ook nog ’lippenstift op zijn kraag’ te hebben van een ’vakbondsvrouw uit de polder’. Al met al onthullingen die de achternaam Borsato voorlopig een flinke smet op het blazoen opleverden.

Geen wonder dat de ambassadeur van de Bank Giro Loterij die naam maar liever weglaat, wanneer zij Nederlanders een gouden Pasen belooft. Een Pasen dat voor Leontine zelf stukken minder vrolijk zal zijn, nu het de eerste keer is dat zij die zonder haar Marco zal vieren. En het sprookje dat zij zo lang wisten vol te houden, voorgoed aan scherven ligt.