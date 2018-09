Nieuw liefje voor Leonardo Dicaprio?

De Titanic-ster zou samen met actrice Margot Robbie op een feestje in Las Vegas zijn gespot. Dat meldt New York Post.

Dicaprio was samen met Robbie, die samen in The Wolf of Wall Street te zien zijn, op het verjaardagsfeestje van de rijke zakenmaken Jho Low. Bradley Cooper, Zoë Saldana, Paris Hilton, Kanye West en Kim Kardashian waren ook aanwezig.

Volgens een ooggetuige hadden de twee het erg gezellig samen. "Er was een chemie tussen die twee. En ze brachten wel heel veel tijd samen door op het feest."

Volgens een andere bron is er echter geen sprake van een relatie. "Ze nemen samen een film op en zijn gewoon vrienden. Er waren heel veel mensen die een verjaardag vierden. Dat is het. Ze zijn absoluut geen stel."