Rihanna dronken tijdens interview

De 24-jarige zangeres vertelde over haar nieuwe hit Diamonds. Al snel werd duidelijk dat ze niet nuchter voor de camera zat. "Het liedje heeft power. Je wordt er echt ingezogen, zelfs als je in een club staat. Het doet rare dingen met je hoofd." Lachend: "Oké, dit is wel heel diepzinnig. Ik ben te dronken voor deze sh*t."

Presentator Andy Cohen zag zijn kans schoon, want hij vroeg ook naar haar relatie met Chris Brown. In 2009 is Rihanna door hem mishandeld, maar ze zou weer bij hem terug zijn. "Niks van waar", antwoordde het feestbeest. Wel vindt ze Chris nog steeds 'pretty dope'.

Tot slot liet Rihanna weten dat ze over dertig jaar 'superslank' hoopt te zijn. "En ik hoop dat mijn borsten nog steeds fier vooruit staan."

De popster werd gevraagd voor het interview omdat ze de populairste persoon is op Facebook. Haar pagina heeft maar liefst 62 miljoen 'likes'.