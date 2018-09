Paard Britt Dekker lijdt onder bekendheid

"Door mijn nieuwe carrière in de media heb ik het elke dag ontzettend druk. Zo zie ik mijn vriendinnen nu stukken minder en ook mijn paard heeft onder mijn succes te lijden. Ik ben veel van huis, dus dat beest maakt echt een verdrietige periode door. Dat zie je gewoon. Hij moet vaak huilen", vertelt de realityster in Weekend.

Ondanks haar drukke carrière, heeft Britt wel tijd voor de liefde. "Als ik verliefd word dan is dat niet tegen te houden. Mijn nieuwe vriend moet echt een boer zijn. Niet te lief en lekker ruig."

Haar ware liefde moet naast een boer in elk geval behoorlijk authentiek, zegt ze. "Ik had ooit een date met een jongen op de schaatsbaan die op een gegeven moment met zijn schaats op het ijs stampte: 'Zo, nu is het ijs gebroken', zei hij. Die heb ik dus mooi in de kou laten staan. Veel te flauw."