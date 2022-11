Queen’s Gambit-actrice Anya Taylor-Joy op school jarenlang gepest vanwege uiterlijk

Anya Taylor-Joy is in jaar jongere jaren veel gepest vanwege haar uiterlijk. Dat vertelt de 26-jarige actrice, bekend van haar hoofdrol in de Netflix-serie The Queen’s Gambit, in The Drew Barrymore Show.