Cardi B stelt gevangenisstraf voor Trump voor

„Ik wil niets weten van shit over het afzetten van Trump. Hij heeft toch nog maar een paar dagen als president te gaan”, aldus Cardi. „Tegen de tijd dat hij is afgezet, zit hij al lang in zijn penthouse in New York. Kunnen we hem niet beter in de gevangenis zetten?”

De muzikante geeft haar volgers ook nog een positieve boodschap mee. „Denk na die onzin van gisteren nu niet dat het weer een rotjaar gaat worden. Dit wordt een goed jaar!”, zo claimt ze.