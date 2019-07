Stuntman in coma na ongeluk op set Fast & Furious 9

Volgens bronnen bij de productie raakte Watts gewond toen hij van een balkon viel of sprong. Hij zou een ernstige hoofdwond hebben. Zijn toestand in het ziekenhuis zou wel stabiel zijn.

Het ongeluk vond plaats in de Leavesden Studios ten noorden van Londen. De opnames van de film zijn voorlopig stilgelegd. Het negende deel in de langlopende actierace over autodieven moet mei 2020 in première gaan.

De hoofdrollen in Fast & Furious 9 worden gespeeld door Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren en Charlize Theron. Het is niet duidelijk welke sterren aanwezig waren toen het ongeluk gebeurde.