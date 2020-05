René Karst ziet auto in vlammen opgaan

De zanger werd rond kwart over twee wakker door een harde kwnal. „Mijn vrouw schrok wakker van een explosie buiten”, vertelt een geschrokken Karst aan RTV Drenthe. „Het was een hele harde pof. Vervolgens doet ze de gordijnen open en ziet ze dat de auto in brand staat. We hebben meteen 112 gebeld.”

Toen de brandweer arriveerde, was het al te laat. De vlammen sloegen aan alle kanten uit de auto. Op Facebook deelde de zanger beelden van de brand en vraagt hij mensen die iets gezien hebben zich te melden. „Dat kan er ook nog wel bij”, sluit hij zijn bericht af.

Karst vermoedt dat het om brandstichting gaat, al kan hij zich niet voorstellen dat iemand hem persoonlijk iets zou willen aandoen. Hij denkt dan ook dat de dader het ’gewoon heeft gemunt op een mooie auto’. „Ik ben blij dat er niks ernstigs is gebeurd. Een auto is gelukkig vervangbaar”, besluit hij.