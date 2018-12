Zorgen Leona Philippo voorbij

Leona ging op advies van coach Trijntje Oosterhuis naar een dokter omdat er werd gevreesd voor ernstige stemproblemen.

"Gisteren meteen naar KNO-arts geweest. Hij maakt zich gelukkig geen erge zorgen. Heeft me erg gerust gesteld, dankjewel Wonder Doc!", twittert Leona.

Dit betekent in ieder geval dat Leona komende vrijdag gewoon weer te zien is in de liveshow van The Voice of Holland.