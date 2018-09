Eerste babyfoto zoon Jim en Bettina

Het eerste kindje van het stel is donderdagochtend om 8.00 uur ter wereld gekomen. De bevalling is waarschijnlijk soepel verlopen, want het stel was rond half vier weer thuis.

Jim onthulde donderdagmiddag op Twitter de naam van het kereltje. "Er is vandaag een héél lief, klein jongetje geboren. En die is van ons!!! Hij heet LUX! En we gaan lekker van 'm genieten samen!"

Jim en Bettina zijn in juni 2011 in het huwelijksbootje gestapt. Het stel ontmoette elkaar in 2006 bij de musical Grease. Bettina laat op Twitter weten in de wolken te zijn met haar kindje. "Wat een geluk, ik heb er geen woorden voor. De liefste, mooiste baby is hier! #LUX! En wat een superlieve reacties allemaal, bedankt!!"

