Top 2000 begint acht uur eerder

Goed nieuws voor fans van de Top 2000. De lijst op NPO Radio 2 begint dit jaar op eerste kerstdag om middernacht in plaats van kerstochtend. Dat laat radio-dj Jan-Willem Roodbeen weten in zijn ochtendprogramma. Het besluit is genomen om zo meer tijd te bieden aan albumversies van nummers.