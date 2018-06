Vriend Bobbi Kristina gearresteerd

De pleegboer en lover van Bobbi Kristina werd in de boeien geslagen omdat hij in een druk winkelgebied met 132 kilometer per uur voorbijscheurde op een weg waar hij maximaal 50 mocht rijden. Dat meldt TMZ.

De 22-jarige Nick belandde woensdagavond in de cel. Volgens een politiebron is het een wonder dat Nick geen ongelukken heeft veroorzaakt. "Het is een drukke route met veel winkels, restaurants en voetgangers op zebrapaden."

Enkele uren voordat Nick werd opgepakt, reed Bobbi haar auto in de prak. De dochter van Whitney Houston was de macht over het stuur verloren. Ze raakte een aantal bomen, maar bleef zelf ongedeerd.