’Corona zorgt voor tekort aan films en series’

De vrees is dat de daling nog pas het begin van alle ellende is. In januari, toen er nog geen sprake was van de corona-uitbraak, was de markt nog sterk. Als de lockdown ook de komende twee maanden aanhoudt is het naar verwachting niet meer mogelijk om alle voor dit jaar geplande opnames te schieten.

Daardoor dreigt een tekort aan nieuwe films en series, met alle financiële malaise als gevolg voor de bedrijven. Ook de werkgelegenheid van de mensen in de televisie- en filmindustrie komt in gevaar.

De grootste achterstand tot nu toe is bij de shoots van de televisieseries. Er moesten al 650 opnamedagen geschrapt worden. Film LA waarschuwt dat ook de kijkers getroffen kunnen worden omdat er op termijn geen nieuwe series meer beschikbaar zijn en de kijker dus is aangewezen op herhalingen.