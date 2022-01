Premium Het beste van De Telegraaf

Componist Dick Bakker scoort megahit in Amerika: ’Ik wist van niets!’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Dick Bakker is bezig aan een tweede jeugd. De oud-dirigent van het Metropole Orkest en fameus componist is ’hot’ in de States. Ⓒ Mieke Honing

Hij componeerde en arrangeerde voor maar liefst 22 inzendingen voor het Eurovisie Songfestival en was ruim 14 jaar lang de dirigent van het Metropole Orkest. Maar wie denkt dat Dick Bakker, 74 inmiddels, zo langzamerhand wel van zijn pensioen aan het genieten is, heeft het mis. Een oud album heeft hem in Amerika weer in de hitlijsten gebracht. ,,Ik wist van niets, maar merkte het aan mijn bankrekening!’’