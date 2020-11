Hein(tje) Simons huilt om zijn ‘MAMA’ (86)

Nu is zij op de leeftijd van 86 jaar overleden.

HEIN (65) is ontroostbaar, vooral door de tragische manier waarop dat gebeurde. Ze woonden vlak bij elkaar in Moresnet (België) en de twee hadden een hechte band. Om geen enkel risico te lopen bezocht hij zijn moeder tijdens de pandemie alleen op afstand, zij kwam dan voor het raam staan en sprak zo met haar beroemde zoon. Toch liep JOHANNA corona op.

„Haar gezondheid was al slecht”, vertelt Hein, „twee jaar geleden heeft zij een nieuwe hartklep gekregen en daarom wilden we geen enkel risico nemen. Toch werd ze ziek. De laatste weken lag ze in het ziekenhuis met vocht achter de longen, de laatste dagen op de ic, waar ik haar niet meer mocht bezoeken. Alleen de allerlaatste uren voor haar dood, heb ik haar in beschermende kleding en met een masker nog een keer kunnen zien.”

Volgens de hitzanger is zijn moeder ‘wel met, maar niet aan corona’ gestorven: „Het was toch haar hart dat te zwak was en het heeft begeven.”

Vader Simons was al langer dood. Hij werd maar 66.