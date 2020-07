Gordon: ’Ik kan nóg huilen als ik eraan terugdenk’

Op een kleine terugval is Gordon nu precies een jaar nuchter. Soms mist hij zijn oude leventje, want hij zegt dat hij alleen maar eenzamer is geworden. Toch is hij ook trots op zichzelf. Ⓒ Remy Online

Gedreven door wanhoop en vechtlust kondigde rasentertainer GORDON HEUCKEROTH een jaar geleden aan af te rekenen met zijn alcohol- en cocaïneverslaving. Als herboren kwam hij terug uit de verslavingskliniek, maar clean blíjven bleek, met het toeslaan van de coronacrisis, uiteindelijk een kansloze missie. Gordon zwichtte voor de verleiding, maar hij is weer helemaal back on track. „Twee maanden geleden was ik super teleurgesteld in mezelf, maar ik zeg nu: ’Van de 365 dagen is het 355 dagen gelukt’.”