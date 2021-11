Aaron Carter en verloofde gaan week na geboorte zoon uit elkaar: ’Ze heeft gelogen’

De Amerikaanse zanger laat aan entertainmentwebsite TMZ weten dat de twee sinds dinsdagochtend uit elkaar zijn.

Volgens Carter is zijn familie, met wie hij al jaren in de clinch ligt, de oorzaak van de breuk. Martin had volgens Carter contact met onder anderen zijn tweelingzus Angel en daar was hij niet blij mee. „Melanie heeft de hele tijd tegen me gelogen. Ze communiceerde met mijn tweelingzus en de familieleden die me in de gevangenis probeerden te stoppen.”