’Marieke dacht dat ze zou sterven…’

Jan Joost van Gangelen met zijn Marieke, over wie hij zich de laatste tijd ernstige zorgen maakte.

Het gaat inmiddels elke dag een beetje beter met MARIEKE SCHIPPER, de vrouw van JAN JOOST VAN GANGELEN. Nadat eerst de presentator door het coronavirus was getroffen, werd niet veel later ook zíj geveld. En dat uitgerekend in een periode waarin ze wilden verhuizen en de scholen op slot gingen. „Het was een tijd die ik nooit meer zal vergeten. Van alles speelde door mijn hoofd.”