Frans Duijts is de nieuwe nachtburgemeester van Nederland

De jury koos Duijts vanwege zijn jarenlange succes en omdat hij „een graag geziene gast” is in de horeca. „Hij weet ook als geen ander hoe het is om te werken bij nacht en ontij, in de weekenden en feestdagen. Met zijn muziek spreekt hij een enorm breed publiek aan.”

Duijts is de eerste nachtburgemeester sinds Guido Weijers in 2021. Vorig jaar werd er geen nieuwe gekozen vanwege de coronapandemie. In 2020 deelde dj-trio Kris Kross Amsterdam het ambt.

De nachtburgemeester is een ambassadeur voor de horeca en het nachtleven en wordt jaarlijks gekozen door de Nederlandse horeca.