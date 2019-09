Patricia Paay betrapte seksende Christina en Ryanne

Ryanne vertelt in Ranking The Stars: „Ik was bezig met Christina en opeens zwaait de deur open en staat Patricia daar in vol ornaat in d’r nachtpon.” La Paay bleek op zoek te zijn naar een oplader en liep zo de kamer in om het ding te pakken. „Toen ze wegging, zei nog: ’nou, veel plezier dames.”

Christina en Ryanne kregen in 2012 een relatie. In 2014 gingen ze uit elkaar.