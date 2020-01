’Meghan en Harry maken de koninklijke familie kapot’

In een nog te verschijnen Channel 5-documentaire, getiteld Thomas Markle: My Story, vertelt Thomas dat hij het beschamend vindt dat Harry en Meghan hun rol en titels opgeven en financieel onafhankelijk worden. In een preview die de Daily Mail online heeft gezet, zegt hij dat de twee de koninklijke familie ’kapot maken’.

„Ik vind het teleurstellend omdat Meghan alles had waar een meisje van droomt”, aldus de 75-jarige Thomas over zijn dochter. „Elk jong meisje wil een prinses worden, zij werd het en nu gooit ze het weer weg... En het lijkt erop dat ze dat allemaal doet vanwege geld.”

Beschamend

Over Frogmore Cottage, dat de hertog en hertogin van Sussex lieten verbouwen in Windsor, zegt Thomas: „Blijkbaar is een huis van 3 miljoen en 26 kamers niet genoeg. Het is een beetje beschamend.”

De vader van Meghan heeft sinds 2018 geen contact meer met zijn dochter en schoonzoon. Sindsdien besprak hij meerdere keren met journalisten zijn frustratie over het gebrek aan contact met Meghan en haalde hij diverse keren uit naar het koppel. Afgelopen week werd duidelijk dat Thomas zelfs bereid is om te getuigen tegen zijn eigen dochter in de rechtszaak die prins Harry en Meghan hebben aangespannen tegen de Mail on Sunday.