David Attenborough vond George, Charlotte en Louis ’charmant’

„Het was een hele huiselijke gelegenheid”, blikte David terug in de Sunday Times. De 94-jarige bioloog ging langs bij het gezin vanwege zijn nieuwste film David Attenborough: A Life On Our Planet, die hij samen met William in de tuin heeft bekeken.

Voor de 7-jarige George, die groot fan is van Attenborough, had de bioloog een 23 miljoen jaar oude reuzenhaaientand meegenomen als cadeau. „Ik herinner me dat toen ik zijn leeftijd had, ik fossielen kreeg van een volwassene, dus ik dacht: ik doe hetzelfde.”

De tand viel erg in de smaak bij de prins. „Hij vroeg wat het was. Hoe groot het was en ga zo maar door. Hij was erg geïnteresseerd. Hij leek het erg leuk te vinden. Hij is erg geïnteresseerd in fossielen. Zij (Charlotte, red.) was dat ook. Alle drie waren erg charmant.”