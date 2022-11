Billie Eilish werkt aan een nieuw album

Eilish werkt, net als bij haar eerste twee albums, samen met haar broer en producer Finneas O’Connell. „We zien elkaar nu vaak en zijn met nieuwe muziek bezig. Het proces is net begonnen, wat erg spannend is”, aldus de Amerikaanse zangeres.

In 2019 bracht Eilish haat debuutalbum when we all fall asleep, where do we go? uit, waarvoor ze een Grammy Award voor Album of the Year won. Daarna scoorde ze hits met nummers als Everything I Wanted en No Time to Die, wat de titelsong was van de gelijknamige James Bond-film.