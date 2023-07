Gedupeerden Spoorloos volledig overvallen door onderzoeksrapport

Misdaadjournalist Kees van der Spek onthulde vorig jaar in zijn programma Kees van der Spek: Oplichters aangepakt dat deelnemers van het Kro-Ncrv-programma Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders werden gekoppeld. Bedrijfsrecherchebureau Hoffmann deed onafhankelijk onderzoek en concludeerde dat er geen sprake was van kwade opzet bij de onjuiste matches.

Van Spanje en De Vries laten weten dat hun cliënten het nieuws in de media hebben vernomen. „Pas achteraf bleek dat de onderzoeksresultaten gisteravond - kort voor het versturen van het persbericht - per e-mail naar ons waren toegestuurd. Wij hadden uiteraard nog geen gelegenheid gehad om deze stukken met onze cliënten te delen en te bespreken.”

Klap in gezicht

De advocaten stellen dat hun cliënten „de gang van zaken als een klap in hun gezicht ervaren.” Ook zijn zij „intens verdrietig” omdat er „op deze wijze met hun emoties wordt omgesprongen.” De cliënten van Van Spanje en De Vries hebben „op het eerste oog veel op- en aanmerkingen op het rapport, maar „omdat cliënten nog onvoldoende de gelegenheid hebben gehad om het rapport in alle rust te lezen en te bespreken, zal in dit stadium nog geen inhoudelijke reactie erop gegeven worden.”

Sandra Hilster, mediadirecteur van Kro-Ncrv, liet vrijdag weten het „zeer te betreuren” wat de getroffen personen is overkomen. Ook bood zij namens Kro-Ncrv excuses aan. Hilster zei ook met betrokkenen in gesprek te zijn over „een passende tegemoetkoming.” Eerder lieten gedupeerden via Van Spanje en De Vries al weten een schadevergoeding te willen.