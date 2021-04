Wolter Kroes brengt nieuwe versie Viva Hollandia uit

Het origineel kwam in 2006, maar pas twee jaar later werd het nummer een grote hit dankzij een EK voetbal-versie. „We vonden het leuk om het nummer voor een nieuwe generatie uit te brengen”, aldus Kroes.

Op de nieuwe versie werkt Kroes samen met artiesten ’die erg populair zijn onder de jongere mensen’, zo laat hij weten. Wie die artiesten zijn, wil hij nog niet vertellen. „Maar het wordt echt vuurwerk.”

In 2008, rond de Olympische Spelen, werd Viva Hollandia ook al nieuw leven in geblazen, net als tijdens het WK voetbal in 2010. Ook die versie werd destijds een hit. Toen Oranje het EK voetbal van 2016 misliep, maakte Kroes wederom een nieuwe versie, toen onder de naam We Zijn Er Niet Bij.