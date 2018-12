"Die noem ik dan ´Lara’s Baps and Buns´", vertelt het model aan The Sunday Times.

Lara, die samen met haar man en komiek David Walliams in Belsize Park, Londen woont, baalt ervan dat ze niet ´degelijk´ kan eten in haar buurt. "Er is nergens goede patat te koop. Alles is zo chique."

Het blonde model is niet van plan gelijk haar modellencarrière op te geven; het is meer een plan voor de toekomst.