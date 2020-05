’Jennifer Lopez stelt bruiloft uit’

Tot nu toe was nog niet bekend wanneer en waar de zangeres en de oud-honkballer zouden trouwen. De anonieme bron laat echter weten dat de bruiloft voor eind van de zomer in Italië gepland stond. „Ze hebben weken getwijfeld over deze beslissing, maar nu het er niet naar uitziet dat dingen weer normaal worden in de nabije toekomst, vonden ze de bruiloft uitstellen de slimste keuze.”

Lopez en Rodriguez zijn sinds 2017 samen en verloofden zich in maart vorig jaar. De oud-speler van de New York Yankees, ook bekend als A-Rod, is een keer eerder getrouwd en heeft net als zijn aanstaande twee kinderen. Jennifer, die dan weer vaak J.Lo wordt genoemd, stapte drie keer eerder in het huwelijksbootje: met Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) en Marc Anthony (2004-2014).