William en Catherine delen nieuwe foto’s voor Moederdag

„Aan alle moeder, jong en oud, en families die vandaag samen of apart doorbrengen. We denken aan jullie in deze moeilijke tijd. Fijne Moederdag”, schrijft het koppel op Twitter bij een reeks foto’s.

Behalve kaart van George en de gezinsfoto, delen ze ook nog een foto van Catherine en haar moeder en een foto van prinses Diana.

Prins Charles, de vader van William, wenste zijn volgers via Twitter ook een fijne Moederdag toe. „Vooral in een jaar waarin veel gezinnen mogelijk niet bij elkaar kunnen zijn”, staat er te lezen. Bij de tweet heeft Clarence House een foto gepost van Charles en zijn moeder koningin Elizabeth. De vorstin stond zelf ook stil bij Moederdag. „Aan alle moeders waar ze ook zijn, we denken aan jullie en wensen jullie een heel speciale Moederdag.”