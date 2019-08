Temptation-Channah en Quentin maken geslacht baby bekend

Onder het oog van vrienden en familie snijdt het stel een taart aan, waarvan de vulling afhankelijk van het geslacht van de baby die op komst is, roze of blauw kleurt. Even lijkt het erop dat er een kleine ramp gebeurt tijdens het feestje, doordat een versiering vlam vat door een van de grote vuurwerkfonteinen die op tafel staan.

Nadat dat opgelost is, wordt duidelijk dat de vulling blauw is: Channah en Quentin verwachten een jongetje. „Echt super leuk! Ik ben super blij. Ik had het gehoopt en ook wel gedacht”, aldus Quentin.