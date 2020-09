Recensie: Liefde over de grenzen van de dood

Pottenbakken werd nooit meer hetzelfde sinds Demi Moore en Patrick Swayze daar in Ghost erotisch handwerk van maakten. Die befaamde scène legde de basis voor de spirituele connectie tussen hun beider personages. In Endless moeten we het echter doen met de voice-over van Riley, die uitlegt dat zij en Chris ondanks hun uiteenlopende achtergrond voor elkaar waren gemaakt.

Tot het noodlot toeslaat: hij komt om bij het auto-ongeluk dat zij zonder veel kleerscheuren overleeft. Chris komt er pas achter dat hij dood is als niemand hem blijkt te kunnen horen en zien. Nog mazzel dat hij een andere overledene tegenkomt, die hem een beetje wegwijs maakt in het schimmenland waarin hij door zijn sterke band met Riley is blijven steken. Uiteindelijk weet hij zelfs contact met haar te leggen via haar tekeningen.

Nep en namaak

Zijn treurende vriendin kan het bijna niet geloven, maar is dolblij met deze toenaderingspogingen van gene zijde. Toch blijkt vasthouden aan hun relatie voor beiden misschien niet de meest gezonde weg, zo wordt eindeloos langzaam duidelijk. Erger dan dat trage tempo is echter dat Endless op alle fronten nep en namaak voelt. Waardoor zelfs de blonde hair-extentions van Famke Janssen - in haar rol als Chris’ verbitterde moeder – in deze film minder kunstmatig aandoen dan de door het script gedicteerde emoties.

✭✭