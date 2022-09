Do Not Hesitate aan kop bij nominaties Gouden Kalveren

Do not hesitate, een drama over Nederlandse militairen op een buitenlandse missie, maakt onder meer kans op een Gouden Kalf in de categorie beste film. Daarin dingen ook de stop-motion animatiefilm Knor (vijf nominaties), de horrorfilm Moloch (vier), Alex van Warmerdams Nr.10 (twee) en het drama Pink moon (twee) mee naar het goud.

Mascha Halberstad (Knor), Mijke de Jong (Along the way) en Shariff Korver (Do not hesitate) maken alle drie zowel kans op de prijs voor de beste regie. In de categorie beste scenario gaat het tussen Fiona van Heemstra (Knor), Jeroen Scholten van Aschat en Shady El-Hamus (Forever Rich) en Jolein Laarman (Do Not Hesitate).

Beste hoofdrol

In de categorie beste hoofdrol in een speelfilm moet acteur Joes Brauers uit Do not hesitate het opnemen tegen Julia Akkermans (Pink moon), Hanna van Vliet (Anne+), Thekla Reuten (Narcosis) en Yannick Jozefzoon (Femi). Daniël Kolf en Hadewych Minis (Forever rich), Emmanuel Ohene Boafo (White berry), Jouman Fattal (Anne+) en Tobias Kersloot (Do not hesitate) zijn in de race voor het Gouden Kalf voor beste bijrol in een speelfilm.

Do not hesitate, de Nederlandse Oscar-inzending van vorig jaar, scoort duidelijk goed bij de nominaties voor de Gouden Kalveren. Narcosis, de inzending van dit jaar, blijft daar flink bij achter. Meest opvallend is daarbij wel dat een nominatie in de categorie ’beste film’ ontbreekt.

Dramserie

Dirty Lines, Rampvlucht en Het jaar van Fortuyn zijn dit jaar genomineerd als beste dramaserie. Jeroen Spitzenberger maakt kans op een Gouden Kalf voor zijn titelrol in deze laatste serie, terwijl ook Jaap Spijkers met zijn bijrol als Wim Kok een gooi doet naar het goud. Jennifer Hoffman (Deep shit) en Thomas Höppener (Rampvlucht) zijn de directe concurrenten van Spitzenberger. In de categorie van Spijkers zijn ook Charlie Chan Dagelet en opnieuw Julia Akkermans genomineerd, allebei voor hun bijrol in Dirty lines.