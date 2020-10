Bodyshaming Billie Eilish: ’Lichaam van een vrouwelijke wijnliefhebber’

Voor sommigen was dat reden genoeg om negatieve opmerkingen over haar lichaam te maken.

„In tien maanden tijd heeft Billie Eilish het lichaam ontwikkeld van een vrouwelijke wijnliefhebber midden dertig”, schrijft iemand op Twitter.

Gelukkig namen ook heel wat fans het voor de zangeres op. Zo schrijft iemand: „Billie Eilish bodyshamen is precies de reden waarom ze baggy kleren draagt. Dit is raar en gewoon erg fout. Ze ziet er mooi uit en - vooral - gezond. Laat mensen eens zelfvertrouwen kweken.”

Billie Eilish is vaker het slachtoffer geweest van bodyshaming. In mei deelde ze nog een video waarin ze commentaar geeft op de opinies van anderen op haar lichaam. „Kennen jullie mij? Kennen jullie mij echt?”, vertelt Billie in het fragment. „Jullie hebben meningen over mijn meningen, over mijn muziek, over mijn kledij, over mijn lichaam. Is mijn waarde gebaseerd op jouw perceptie of is jouw mening niet mijn verantwoordelijkheid?”