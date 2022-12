Tom Cruise springt uit vliegtuig voor promo Top Gun: Maverick

„Hey allemaal, we vliegen hier boven het prachtige Zuid-Afrika waar we deel 1 en 2 van Mission: Impossible - Dead Reckoning aan het filmen zijn”, zegt Cruise in het filmpje. „Ik wilde het jaar niet eindigen zonder jullie allemaal te bedanken voor de steun voor Top Gun: Maverick en dat jullie allemaal naar de bioscoop zijn gekomen.” Top Gun: Maverick is wereldwijd een van de best bezochte films van het jaar.

De acteur wordt er vervolgens door McQuarrie aan herinnerd dat er op dat moment gefilmd wordt en dat ze het shot moeten hebben. Cruise springt uit het vliegtuig en vervolgt middenin de lucht zijn verhaal. „Waar was ik? Oh ja, bedankt voor alle steun voor Top Gun: Maverick en bedankt dat we jullie mochten vermaken. Het is echt een eer.”

Cruise moet zijn verhaal op dat moment afronden, omdat hij „hoogte verliest” voor zijn shot. „Ik moet weer aan het werk, we moeten dit shot echt hebben. Fijne en veilige feestdagen gewenst, we zien jullie weer in de bioscoop.”