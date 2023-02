Fluitliedje Bas Hoeflaak gaat viraal, komiek brengt nummer uit

Bas Hoeflaak en zijn fluit. Ⓒ Amazon Prime

Komiek Bas Hoeflaak heeft het nummer dat hij zong in het Prime Video-programma LOL: Last One Laughing uitgebracht. Het knullige liedje over een fluit staat sinds zaterdag op Spotify. Platenmaatschappij Universal hoopt dat de song een „absolute kraker” gaat worden tijdens carnaval.