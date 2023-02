Premium Het beste van De Telegraaf

Dragan Bakema: ’Van deze serie zou ik wél een tweede seizoen willen’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Stefan Ammerlaan Photography

Agent Felix (Dragan Bakema) infiltreert in de nieuwe misdaadserie Incognito in het leven van crimineel Lize (Melody Klaver), maar wat ze niet weten is dat ze beiden undercover zijn. „Dan beginnen realiteit en fictie door elkaar te lopen. Mijn personage heeft geen makkelijke geschiedenis en gaat te ver in wat hij doet. Hij begint steeds meer te twijfelen: ben ik nou een goed of een slecht mens?”, vertelt Bakema.