Weer eens wat anders: Lady Bra Bra

Zo verscheen ze in 2010 bij de MTV Music Video Awards in de inmiddels beruchte vleesjurk. Het kledingstuk werd ontworpen door designer Franc Fernandez, die stukken vlees uit de slagerij van zijn familie gebruikte.

Dierenorganisaties over de hele wereld stonden op hun achterste benen, zelf verdedigde Lady Gaga haar kledingkeuze door te zeggen: ,,Als we niet uitkomen voor waar we voor staan en als we niet vechten voor onze rechten, dan hebben we binnenkort net zoveel rechten als het vlees op onze botten.’’

Ⓒ Getty Images

Multitalent

Je kunt hoog of laag springen, dat ze een multitalent is, bewijst de 35-jarige Gaga keer op keer. Deze keer niet als zangeres, maar als actrice in House of Gucci. Voor die rol werd ze door de jury van de Critics Choice Awards genomineerd voor beste actrice. En hoe verschijn je dan voor het wereldtoneel? Alleen zoals zij dat kan... Als Lady Bra Bra.

De hoofdprijs ging in Londen overigens niet naar Gaga, maar naar Jessica Chastain voor haar rol in The Eyes of Tammy Faye. Haar jurk viel wél minder in de smaak...