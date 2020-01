Rossana Kluivert verliest kort geding tegen Opgelicht?!

De rechter heeft geconstateerd dat in de uitzending de hondenopvang niet wordt beticht van misleiding, manipulatie of bedrog. Het overgrote deel van wat er in de uitzending wordt gemeld, werd onderbouwd door het feitenmateriaal dat AvroTros en de redactie ten tijde van de uitzending beschikbaar had. De rechter stelt dat er van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen, zoals Kluivert en haar raadsman stelden, geen sprake is.

Kluivert eiste dat de aflevering van het programma waarin aandacht werd besteed aan haar organisatie Dog Rescue Center op Curaçao offline wordt gehaald. Ook wilde ze dat de omroep de uitspraken die in de uitzending worden gedaan over de hondenkennel rectificeert.

,,Het is een uitermate teleurstellend vonnis. Het is positief dat de rechtbank erkent dat de uitzending onjuistheden bevatte en uitdrukkelijk wordt erkend dat er geen sprake is van fraude of oplichting bij de stichting, maar het is daarom teleurstellend dat dit niet heeft geleid tot toewijzing van de vorderingen. Wij beraden ons op een hoger beroep”, laat de advocaat van Kluivert in een eerste reactie weten.

Achtergrond

Kluivert meent dat ze onterecht is neergezet als oplichter. Het publiek werd volgens het programma misleid over wat het centrum allemaal zou doen. Het centrum zoals dat werd verbeeld op internet en in folders zou volgens het programma nog amper bestaan. Ook werden twijfels geventileerd over het besteden van fondsen. Dat zou zijn opgegaan aan marketing en huur van een winkelpand.

Volgens Kluiverts advocaten heeft het programma willens en wetens een verkeerd beeld geschetst. In een uitzending van 25 minuten zouden er volgens Kluiverts advocaat Royce de Vrieser twintig fouten zijn gemaakt. De advocaat van AvroTros stelde in het kort geding dat het de bewuste uitzending niet om ernstige beschuldigingen ging omdat ’nergens de indruk is gewerkt dat er sprake is van oplichting of bedrog’.