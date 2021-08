Premium Het beste van De Telegraaf

Mysterie over haar ziekte Schokkende beelden van prinses Charlène van Monaco

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Wat ziet Charlène er uit! In een video-interview laat ze weten het frustrerend te vinden al maanden niet naar huis in Monaco te kunnen vliegen. Ⓒ HH/ANP, Radio 702/Mandy Wiener

Prinses Charlène (43) veroorzaakt een schokgolf door Monaco door beelden te delen van... zichzelf! In een videogesprek met een Zuid-Afrikaans radiostation is te zien dat het ronduit slecht gaat met de vorstin, die al sinds maart apart van haar gezin leeft. Met een verwilderde blik kijkt zij in de camera, sterk vermagerd en met donkere kringen om haar ogen.