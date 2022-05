Als fee verkleedde Channing Tatum kondigt verfilming kinderboek aan

„Sparkella komt tot leven in een live-action-film!”, schrijft Tatum trots op Instagram. „Het verhaal zal worden aangepast door Pamela Ribon, die veel van mijn favoriete animatiefilms heeft geschreven.” Het is nog niet bekend wanneer de film zal verschijnen en wie de hoofdrol op zich neemt.

The one and only Sparkella vertelt het verhaal van een vader en dochter die in ’de magische, oneindig verrassende wereld van Sparkella’ terechtkomen. Het boek is geïnspireerd op Tatums eigen relatie met zijn dochter Evie. Hij schreef het boek, waarvan later deze maand een tweede deel uitkomt, om zijn dochter te helpen zelfverzekerder te worden.

„Het is niet zo dat ik altijd al de wens had een kinderboek te willen schrijven. Het was gewoon iets wat ik opmerkte bij mijn dochter, toen ik haar voor het eerst zelfbewust zag worden”, legde hij eerder uit. „Ze had een cape waarin ze eruitzag als een stuk watermeloen. Het was een van haar favorieten, maar ze wilde hem ineens niet meer naar school dragen. Toen ik haar vroeg waarom, zei ze: ’Ik wil niet belachelijk gemaakt worden.’ Dus ik wilde kleine verhaal maken over een meisje dat heel uniek is en graag schittert.”