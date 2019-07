Famke Louise gaat acteren

De film vertelt over een verlegen meisje dat tijdens een hittegolf verkoeling zoekt in een ijssalon. Maar wanneer ze in de ogen van de ijscoman kijkt, begeeft ze zich op gevaarlijk terrein.

Naast de vlogger en zangeres maken ook acteur Daniël Kolf (De Libi), acteur Frits Lambrechts en Anouk en Priscilla uit The Voice Kids hun opwachting in de film.

De opnames vinden op dit moment plaats. Hitte is vanaf donderdag 8 augustus te zien in 43 Cineville-theaters en online. De korte film maakt deel uit van drie producties die Cineville aflevert ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het filmplatform.