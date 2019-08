X Factor-deelnemer opgepakt na seksueel contact met kind

Sinds zijn arrestatie eerder deze zomer is de zanger al drie keer vrijgelaten. De politie doet nog altijd onderzoek naar de zaak. Tetley bevestigt dat hij is gedwongen zijn telefoon af te staan in verband met het onderzoek.

Danny ontkent de beschuldigingen. „Iemand probeert me erin te luizen. Dit soort dingen is al eeuwen gaande, omdat mensen niet graag zien dat het goed met gaat”, vertelt hij aan The Sun Online in Benidorm, waar hij werkt. „Ik ben nooit echt goed omgegaan met mijn roem. Ik heb niet zo hard gewerkt om nu zo te worden afgeslacht.

Danny, die zesde werd in de Britse versie van The X Factor in 2018, is sinds hij de show verliet al in meerdere schandalen verwikkeld geraakt. Eerder dit jaar kwam hij in opspraak in verband met een verontrustende video waarin hij ’het wereldrecord coke snuiven’ probeerde te verbreken.