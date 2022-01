Leco van Zadelhoff looft column Kemper over Marco Borsato: ’Gevalletje proactief dolk steken’

Kempers artikel werd afgelopen vrijdag in de Gooi-en Eemlander geplaatst en op de website van Veldhuis en Kemper. De cabaretier stelt: „Dat normale mensen snel klaar met je kunnen zijn, wist ik al, maar ik was stupéfait toen ik las dat ook het GelreDome afgelopen week de eretegels van Borsato zonder overleg verwijderde en afplakte. Vijfentwintig uitverkochte concerten en 800.000 toeschouwers vonden ze pas geleden nog de moeite waard om Marco met veel tromgeroffel op het schild te hijsen. Persberichten, foto’s, interviews. Alles om het GelreDome als concertlocatie mee te laten liften op de vleugels van Marco. Hij was hùn man. Hùn artiest. Hùn allessie.”

Hij vervolgt: „Nu, een onbehandelde aangifte en een documentaire later, vinden ze het volstrekt logisch om hem publiekelijk harder te laten vallen dan het dak van de Arena. Zonder rechtszaak, zonder uitspraak, zonder wederhoor. Zoveel stelt het dus voor als je als artiest wordt geroemd. Geen flikker. Ik hoor u denken: „Ja maar als er zoveel klachten bij het GelreDome binnenkomen, moeten ze toch iets doen?” Nee dus. Ze hebben namelijk geen enkele klacht, verzoek of opmerking ontvangen. Niks! Dit is een gevalletje proactief dolk steken. Wat ik helemaal godgeklaagd vind, is dat ze Borsato zelf niet eens op de hoogte hebben gesteld van zijn publiekelijke executie.”

Huisvriend

Van Zadelhoff is een huisvriend van de Borsato’s en werkt al jarenlang samen met Marco’s ex-vrouw Leontine. Volgens volgers van de visagist is hij dan ook niet helemaal objectief, hoewel zijn bedoelingen goed zijn. „Ik vind het een dooddoener en ontzettend respectloos naar de slachtoffers toe in dit geval van verschillende zedenaangiften....om dit te gaan bagatelliseren wat deze man allemaal voor goeds gedaan heeft. Geen een mens is honderd procent slecht. Bedrijven kiezen ervoor om niet meer geassocieerd te worden met een persoon die door meerdere mensen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jonge kinderen”, schrijft een volger. Een ander zegt: „Als vriend ben jij niet echt objectief. Al is maar tien procent van die verhalen waar, moet je op enigerlei wijze afstand nemen. Het zal je kind maar zijn.”

Andere volgers zijn het juist met Leco eens. „Het is walgelijk hoe Nederland vindt dat het voor eigen rechter kan spelen. Het oordeel staat al klaar zonder dat we de feiten weten. Goede column van Richard Kemper en goed dat jij dit deelt.” Een ander meldt: „Helemaal mee eens. Eerst het OM laten onderzoeken....volgens mij was dat het in Nederland toch onschuldig totdat het tegendeel is bewezen? Er is een complete heksenjacht gaande.”

Eretegels

Het GelreDome liet afgelopen week weten twee eretegels van Borsato bij de hoofdingang te hebben verwijderd. Ook de gevelsteen, een plaquette, werd afgeplakt, meldde een woordvoerder van het Arnhemse stadion, die als verklaring gaf: „Waarom hoeven we niet uit te leggen denk ik.”