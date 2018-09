Miley Cyrus verlost van stalker

De 40-jarige man heeft namelijk van de rechter te horen gekregen dat hij drie jaar lang niet in de buurt van de wereldster mag komen, schrijft website TMZ.

Luis probeerde in september de woning van Miley binnen te dringen en sindsdien zit hij achter slot en grendel. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden, maar omdat het te duk is in de bak, zal hij al in mei op vrije voeten worden gesteld.

Miley stapte begin deze maand naar de rechter om een straatverbod aan te vragen voor de inbreker omdat ze doodsbang is dat hij haar pijn wil doen.