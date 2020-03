Simone Kleinsma schittert als Dolly!

Iris van den Ende heeft met Paul de Leeuw en Simone Kleinsma goud in handen. Samen hopen ze van Hello, Dolly! een groot succes te maken. Ⓒ René Oudshoorn

Het had wat voeten in de aarde, maar ondanks de geïrriteerde stembanden van SIMONE KLEINSMA ging zondagmiddag toch Hello, Dolly! in première. Even was er vrees dat de groots aangekondigde musicalpremière onder de bezielende leiding van IRIS VAN DEN ENDE door de gezondheidsproblemen van haar grote ster geen doorgang kon vinden, maar die angst bleek ongegrond. Iris’ ouders JOOP en JANINE waren maar wat trots op hun dochter.