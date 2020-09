’Lily Allen en David Harbour gaan trouwen in Las Vegas’

Het koppel heeft zondag een vergunning geregeld, meldt TMZ, dat de documenten in handen heeft. Lily en David hebben een jaar de tijd om in de gokstad het jawoord te geven, dus dat betekent dat ze uiterlijk op 6 september 2021 moeten trouwen.

De zangeres en acteur maakten in januari hun debuut als koppel op de rode loper, nadat ze daarvoor een aantal keer zoenend waren gespot. Door op Instagram een foto te delen waarop ze te zien is met een diamanten ring om haar ringvinger, impliceerde Lily een aantal maanden geleden dat ze zich met de acteur heeft verloofd.

David, vooral bekend van zijn rol als ’chief’ Jim Hopper in de Netflix-hit Stranger Things, had tot vorig jaar april een relatie met Fantastic Beasts-actrice Alison Sudol. Eerder was hij samen met actrice Julia Stiles en was hij enige tijd verloofd met Maria Thayer. Lily – de zus van Game of Thrones-acteur Alfie Allen – was tussen 2011 en 2015 getrouwd met Sam Cooper, al werd hun scheiding pas in 2018 officieel afgerond. In de tussentijd had ze een relatie met dj en mc Meridian Dan.