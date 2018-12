Taylor Swift zet zinnen op One Direction-lid

Niemand minder dan X Factor-presentator Mario Lopez bevestigde dit nieuws in zijn radioprogramma gisteravond. Hij vertelt dat de countryzangeres aan het repeteren was toen Harry Styles ineens achter de schermen opdook.

Taylor Swfit gaf een optreden in de show om haar nieuwe album Red te promoten. Toen Mario, beter bekend als Slater uit de serie Saved by the Bell, vroeg wat de One Direction-zanger kwam doen, wees hij naar de zangeres. Volgens de presentator liep het stel even later hand in hand weg.

Luister hier het radiofragment.

De twee waren begin dit jaar ook al aan het daten, maar de 22-jarige zangeres verbrak het contact toen Harry op intieme wijze gefotografeerd werd met model Emma Ostilly. Nu zouden Taylor Harry alsnog een tweede kans hebben gegeven.